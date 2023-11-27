На Балтийском флоте прогремел салют в честь Дня морской пехоты России

Командующий флотом вручил военнослужащим соединения государственные и ведомственные награды

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Салют в честь отмечаемого в понедельник Дня морской пехоты России прогремел в городе Балтийске - главной военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области. Он был адресован также военнослужащим дислоцированной здесь прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты флота, сообщили ТАСС во флотской пресс-службе.

"Ровно в полдень с площадки Балтийской крепости был произведен выстрел из салютной пушки в честь Дня морской пехоты ВМФ России. Здесь, в Балтийске, на территории прославленного флотского соединения морской пехоты, прошли торжества в честь праздника черных беретов", - рассказали в пресс-службе.

Военнослужащих и ветеранов гвардейской бригады приветствовали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, глава администрации Балтийска Сергей Мельников, настоятель храма Александра Невского отец Константин Киосев, представители ветеранских организаций, кадеты, родные и близкие морпехов.

Командующий флотом вручил военнослужащим соединения - офицерам, сержантам и матросам, проявившим личное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач в ходе специальной военной операции - государственные и ведомственные награды.

Поздравляя морских пехотинцев Балтики и ветеранов с профессиональным праздником вице-адмирал напомнил, что 4 ноября 2022 года указом президента России за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов отдельная гвардейская Белостокская бригада морской пехоты Балтфлота удостоена ордена Жукова.

В рамках праздничных мероприятий в Доме офицеров Балтийска состоялся праздничный концерт Ансамбля песни и пляски флота и творческих коллективов Калининградской области, в бригаде морской пехоты организовали выставку вооружений и военной техники, военнослужащие провели экскурсии в музей воинской части для юнармейских отрядов и учащихся кадетских классов. К мемориальной доске отважного морского пехотинца Героя России гвардии капитана Владимира Носова на фасаде школы №4 Балтийска были возложены цветы. В память о всех павших при выполнении воинского долга морских пехотинцев военнослужащие прошествовали торжественным маршем у мемориала героям.