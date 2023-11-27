Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в военном ведомстве.