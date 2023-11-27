МО РФ заявило о поражении пункта управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР

По данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Поражен пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.