В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы также поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 35 военных, также поражены 3 самоходные артиллерийские установки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и 2 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы также поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".