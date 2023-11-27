МО РФ: сирийский военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков в Идлибе

Еще один получил ранения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований позиций правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований с направления населенного пункта Фатира по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Кафер-Небель погиб один и ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.

Кулить также рассказал, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, создавая предпосылки авиационных инцидентов. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale коалиции, - уточнил он.