Минобороны России показало кадры тренировки БРК "Бастион"

В ходе эксплуатации в зоне СВО береговой ракетный комплекс поражал аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы и склады с вооружением ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Береговые ракетные комплексы "Бастион" получили широкое применение в ходе спецоперации на Украине, подтвердив высокую надежность и эффективность. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство поделилось видеоматериалами практических тренировок и боевого применения комплекса "Бастион" Черноморского флота. "Береговые ракетные комплексы "Бастион" широко применяются в ходе специальной военной операции. Военнослужащие отмечают, что за период эксплуатации береговой ракетный комплекс "Бастион" полностью подтвердил свою надежность и высокие тактико-технические характеристики, нанося высокоточные удары большой дальности по морским целям противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что черноморцы также неоднократно поражали аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы, РЛС и склады с вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ. "Ракетчики выполняют задачи в любых погодных условиях днем и ночью. На счету начальника только одного стреляющего расчета с начала специальной военной операции более 30 боевых пусков", - подчеркнули в военном ведомстве.

Для поддержания практических навыков ракетчики регулярно проводят тренировки с выходом боевых машин на стартовые позиции. "Ежедневно ракетчики совершенствуют тактическую и специальную подготовку. В ходе тренировок отрабатываются действия по сигналу стартовых батарей к бою: размаскировка пусковых установок, марш на позиции, подъем пусковых контейнеров и выполнение электронных пусков. Ракетчики тренируются наносить ракетные удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота", - заявили в Минобороны РФ.