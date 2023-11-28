Госдума обсудит ответственность добровольцев и смягчение наказания для матерей

В повестку заседания также вошло первое чтение проекта базового закона о развитии креативных индустрий в России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании рассмотрит законопроекты о распространении на участников добровольческих формирований уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы, о смягчении наказания за преступления небольшой тяжести для женщин с детьми до четырех лет, а также проект закона о развитии креативных индустрий и ратификацию конвенции СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Законопроект об ответственности для добровольцев будет рассмотрен в первом чтении. Сейчас Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что преступлениями против военной службы признаются действия против установленного порядка ее прохождения, совершенные военнослужащими - призывниками или контрактниками, а также гражданами, пребывающими в запасе на военных сборах. Документом уточняется, что отдельные положения статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, симуляции болезни, умышленном или случайном уничтожении военного имущества распространяются, в том числе на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Речь идет о действиях, совершенных добровольцами в период мобилизации или военного положения, военного времени либо в условиях вооруженного конфликта. Также в обозначенный период на них предлагается распространить положения статей об ответственности за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.

Кроме того, запланировано второе чтение законопроекта об увеличении с трех до четырех лет возраста детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части наказания более мягким за преступления небольшой тяжести.

Передача наказания

В блоке международных соглашений - конвенция стран СНГ, которая регулирует порядок передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, внесенная на ратификацию президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, любой осужденный, к которому он может быть применен, информируется государством назначения наказания о ее содержании и последствиях передачи исполнения наказания. Осужденный или его законный представитель может обратиться с ходатайством о передаче исполнения наказания к государству назначения наказания или государству исполнения наказания. Компетентный орган, в адрес которого поступило ходатайство, сообщает обратившемуся о принятом решении в письменной форме.

Креативные индустрии

В повестку заседания вошло первое чтение проекта базового закона о развитии креативных индустрий в РФ, которым вводятся основы правового регулирования организации и развития в России творческих индустрий "как базового сектора креативной экономики" и устанавливаются условия деятельности и господдержки субъектов в этой сфере. Он был разработан группой депутатов и сенаторов во исполнение поручения президента РФ. Под такими индустриями подразумевается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Законопроектом предусмотрено введение видов креативных индустрий и создание единого реестра субъектов, в который войдут сведения о физических и юридических лицах, а также об индивидуальных предпринимателях, соответствующих критериям субъекта креативных индустрий. Порядок формирования и ведения такого реестра установит кабмин РФ.