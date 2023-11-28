МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ из "Тюльпана" на купянском направлении

Противник понес значительные потери, добавили в ведомстве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожил укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник понес значительные потери. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета. "Целей две. Удаление - 5 и 7 км. На каждую по две мины - не больше. Находиться на огневой "Тюльпан" может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения. Точным беглым огнем дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понес значительные потери", - заявили в Минобороны России.

Как отметили в Минобороны РФ, расчет самоходного миномета выдвигался на неподготовленную огневую позицию для прикрытия действий войск на переднем крае в зоне проведения спецоперации. "Цели приходят различные - это блиндажи, укрепрайоны, живая сила противника. Преимущества, в первую очередь, за счет мощности - 240 мм. ["Тюльпан"] является самым мощным минометом в мире - позволяет пробивать бетонные сооружения, блиндажи, укрепрайоны. Это является преимуществом по отношению к остальным артиллерийским системам", - рассказал старший офицер батареи с позывным Ирбис.

В Минобороны РФ уточнили, что сами минометчики не ведут подсчет уничтоженных объектов противника в ходе спецоперации, так как не хотят устраивать соревнование между расчетами.