МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 110 военных на донецком направлении

Также среди потерь противника две боевые машины пехоты и несколько минометов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на донецком направлении, противник потерял до 110 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения группировки войск "Юг" на донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. Всего на данном направлении противник потерял до 110 военнослужащих и 2 боевые машины пехоты", - сказал Астафьев.

По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 мм в районе населенных пунктов Клещеевка и Верхнекаменское.