Серию подлодок проекта 636.3 продолжат для Тихоокеанского и других флотов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) намерен наращивать группировку подводных лодок проекта 636.3, еще один корабль завершит серию для Тихоокеанского флота (ТОФ), затем серия продолжится в интересах других флотов. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Серия будет продолжена, пятый корабль ["Можайск"] не последний и не крайний, <…> поэтому я уверен, что у нас [будет] еще один корабль этой серии [для ТОФ] и дальше продолжение этой серии для других флотов. Корабли эти являются в первую очередь носителями высокоточного оружия большой дальности. Это "Калибр" - ракеты, как и корабль, надежные, имеющие большую дальность и огневую мощь. Корректив мы не вносим, будем наращивать группировку этих кораблей", - сказал он.

В августе 2023 года источник в кораблестроительной области сообщал ТАСС о том, что главный штаб ВМФ рассматривает разные варианты строительства подлодок этого проекта.