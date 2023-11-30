Прекрасный "Утенок": как изменился фронтовой бомбардировщик Су-34 за время спецоперации

Воздушно-космические силы (ВКС) получили очередную партию бомбардировщиков Су-34. О том, как самолет служит в зоне специальной военной операции и какое новое вооружение применяет, — в материале ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова дал поручение руководству предприятия увеличить темпы как производства, так и ремонта этой очень востребованной машины. В конце ноября завод, входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, передал российскому военному ведомству новую партию Су-34. При этом авиастроители уже начали выполнять заказ Минобороны РФ на следующий год.

Универсальный боец

Фронтовой бомбардировщик Су-34 — машина, в которой соединились современные технологии, ударная мощь и большая грузоподъемность, маневренность, скорость, удобство работы экипажа. Ростех назвал его "летающим крейсером" за способность выполнять широкий спектр боевых задач. Самолет начал создаваться в 1980-х годах, а прототип совершил первый полет весной 1990 года. Тремя годами позже был собран первый предсерийный экземпляр.

Машина разработана на базе знаменитого многофункционального истребителя Су-27, ставшего платформой многих современных российских боевых самолетов, включая истребители Су-30СМ и Су-35С поколения "4++". Как и Су-34, эти самолеты ОКБ Сухого принимают участие в спецоперации, перехватывая воздушные цели и нанося удары по наземным объектам противника. Су-34 позаимствовал пилотажные возможности Су-27, способность вести маневренный воздушный бой, поэтому может на равных сражаться с истребителями противника. Командир экипажа и штурман располагаются рядом, бок о бок, что улучшает их взаимодействие. Кабина настолько просторна, что в ней можно встать в полный рост. Для экипажа предусмотрены устройства для разогрева пищи, а также биотуалет. Это важно при длительных полетах с дозаправкой в воздухе. Расширившаяся кабина позволила установить в носовой части более мощный бортовой радар. За характерный широкий приплюснутый нос самолет прозвали "Утенком". Кстати, по кодификации НАТО Су-34 носит имя Fullback — "Защитник", а в ряде изданий самолет называют Hellduck — "Адская утка". Экипаж находится в бронекапсуле из титана. Броней прикрыты и другие важные элементы конструкции.

© Пресс-служба Западного военного округа/ ТАСС

Новинка стала тяжелее Су-27 на 15 т, однако может нести больше боевой нагрузки — до 8,5 т. Самолет способен разгоняться до полутора скоростей звука и преодолевать без дозаправки 4 000 км. "Утенок" готов взять на борт неуправляемые и управляемые ракеты различного класса, свободнопадающие и корректируемые авиабомбы. Главный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов отмечал, что самолет может использовать 16 видов управляемого высокоточного оружия и 19 видов неуправляемого. "Такой номенклатуры, чтобы на самолетах было 35 видов оружия, в мире не было никогда!" — сообщил Мартиросов.

Многофункциональную машину защищает бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хибины", ставя помехи и сбивая с толку радиолокационные головки самонаведения ракет противника.

Проверка боем

Комплекс "Хибины" стал первым оружием, которое применил Су-34 в боевых условиях: в 2008 году после грузинской агрессии против Южной Осетии и в ходе операции РФ по принуждению Грузии к миру бомбардировщики использовали свои возможности в области РЭБ для нарушения работы грузинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Также "Утята" нанесли несколько ударов по наземным средствам ПВО противника.

Использовался новый российский фронтовой бомбардировщик и во время операции Вооруженных сил РФ против террористических организаций в Сирийской Арабской Республике, которая началась осенью 2015 года. Сначала в Сирию перелетели четыре самолета данного типа, затем к ним присоединились еще четыре машины. Как гласят открытые источники, помимо применения различного вооружения по наземным целям Су-34 совершали полеты и с новейшими противокорабельными ракетами Х-35У.

С первых месяцев специальной военной операции на Украине "Утенок" применяется для обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ): скоплений техники, складов, долговременных укрепленных сооружений. Шойгу назвал машину "основной рабочей лошадью", отметив, что самолеты этого типа совершают по пять-шесть вылетов ежедневно.

Су-34 разработан по открытой схеме, что позволяет заменять системы, адаптировать к нему новые боеприпасы и вооружение без значительных затрат. Достоинства такого подхода проявились в ходе специальной военной операции.

"Утенок" продолжает совершенствоваться

Во время СВО российские оружейники наметили пути к дальнейшей модернизации фронтового бомбардировщика. К примеру, стало известно, что комплекс "Хибины" будет усовершенствован, чтобы повысить степень автоматизации его работы и уменьшить роль экипажа в его работе.

О том, что Су-34 начал применять авиабомбы ФАБ-250 с установленными на них складными крыльями, позволяющими осуществлять планирующий полет, и навигационной системой, сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе в мае. По его информации, после сброса боеприпас может пролететь до 80 км и поразить цель с высокой точностью. В открытых источниках такой комплект дооснащения получил название УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Разработка подобных устройств, превращающих недорогую свободнопадающую авиабомбу в высокоточный планирующий боеприпас, в последние годы является мировым трендом. Благодаря высокой дальности применения оружия самолет-носитель не входит в зону действия противовоздушной обороны противника.

В ноябре Минобороны РФ впервые опубликовало видеозапись, на которой Су-34 готовится к вылету, при этом под крылом самолета подвешена 500-килограммовая авиабомба с УМПК.

Авиабомба с УМПК © Минобороны России

Подобные устройства появились и у Киева. В декабре 2022 года официальный представитель Госдепа заявил, что в очередной пакет военной помощи Украине войдут комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munition) с системой спутниковой навигации, а в марте 2023 года появились первые сообщения об их применении в зоне СВО. Впрочем, украинские бомбы, планирующие на американских крыльях, успешно перехватываются российской ПВО, способной сбивать даже снаряды реактивных систем залпового огня гораздо меньшего калибра, а средства РЭБ препятствуют работе навигационных систем JDAM.

Для применения Украиной бомб с JDAM наиболее подходят фронтовые бомбардировщики Су-24, доставшиеся бывшей союзной республике после распада СССР, — на замену парка этих машин и создавался Су-34. "Но этих самолетов остается немного на Украине, мы их сбиваем регулярно, так что — да, ну, пока есть, они используют, а потом их не будет, и что они будут использовать, неизвестно, потому что F-16 или "Грипен", о которых они мечтают, им вряд ли кто-то передаст", — делился в беседе с ТАСС мнением военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя применение другого западного "подарка" — крылатой ракеты Storm Shadow.

Зарубежные оценки

Западные эксперты высоко оценивают боевые качества грозного "Утенка". Так, американское военно-политическое аналитическое издание The National Interest на своем сайте назвало Су-34 "небесным убийцей". Автор предположил, что самолет стал одним из лучших, выпущенных Советским Союзом в конце холодной войны, и является одним из наиболее боеспособных. Независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine, анализируя различные источники, предположило, что Су-34 способен нести современные крылатые ракеты Х-101 и Х-102, которые поражают цели на дальностях до 5 500 км, огибая зоны противовоздушной обороны. Специализированный портал The War Zone отмечает, что бомбардировщик даже в базовом немодернизированном варианте — "один из самых интригующих боевых самолетов в мире".

Виктор Бодров