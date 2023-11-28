МО РФ: Киев может применить биологическое оружие в связи с провалом контрнаступления

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Украина может применить биологическое вооружение в связи с неудавшимся контрнаступлением. Такое мнение выразил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В связи с тем, что Вооруженным силам Украины по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств", - сказал Кириллов на III Конгрессе молодых ученых.