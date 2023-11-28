МО РФ: авиация коалиции за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что за сутки со стороны коалиции зафиксированы два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Истребители Rafale и самолет-разведчик В-350 международной коалиции во главе с США три раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксированы три нарушения парой истребителей Rafale и самолетом-разведчиком В-350 коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксированы два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по данным представителя ЦПВС, в провинции Латакия в результате обстрела из автоматического гранатомета АГС-17 боевиками незаконных вооруженных формирований с направления населенного пункта Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Нахшебба ранения получили два сирийских военнослужащих.