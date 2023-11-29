Инструктор ВДВ: российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных винтовок

Руководитель группы инструкторов училища с позывным "Успех" отметил, что огневая подготовка проходит не только на полигонах, но и на тактических полях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Огневую подготовку с использованием дальнобойных снайперских винтовок ввели в программу обучения курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Об этом ТАСС сообщил руководитель группы инструкторов училища с позывным "Успех".

"План огневой подготовки с началом СВО стал очень насыщенным. Она проходит не только на полигонах, но и на тактических полях. Мы все прекрасно понимаем, что в текущих условиях уровень подготовки должен быть выше, чем когда-либо. Вооружение различное, работаем абсолютно со всем. <...> Из нового вооружения, по крайней мере для простых курсантов, это снайперские винтовки, СВК (снайперская винтовка Калашникова - прим. ТАСС). Если раньше с ними работали только специалисты, то сейчас на базе училища каждому курсанту предоставляется возможность поработать с дальнобойным снайперским вооружением: от калибра 7,62 мм до 12,7 мм", - сообщил он.

На сегодняшний день РВВДКУ является одним из ведущих вузов Минобороны России с передовой учебно-материальной базой с классами, оснащенными интерактивными тренажерами по всем предметам обучения, в том числе по огневой подготовке, вождению боевых машин и управлению подразделениями в бою. Училище выпустило более 50 тыс. командиров. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации.