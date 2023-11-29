В МО заявили, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 40 военных

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Торского и Григоровки ДНР

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Торского и Григоровки Донецкой Народной Республики, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплению живой силы и техники противника в районах Торского и Григоровки. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа".