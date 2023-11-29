Командир батареи ПТУР сутки удерживал позицию под огнем ВСУ в районе Вербового

Андрей Чекмарев награжден орденом Мужества

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Командир батареи противотанковых управляемых ракет Андрей Чекмарев с позывным Куба награжден орденом Мужества за личное участие в бою в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, где оставшиеся без связи на передовой два расчета его батареи сутки находились под огнем ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

"В условиях огневого воздействия противника была потеряна связь с расчетами, выставленными на передней линии. Выдвинулся на позиции, оказалось, что глушит РЭБ противника, с расчетами, слава Богу, было все нормально. В условиях огневого воздействия держали позиции, вывел семь человек. Без повреждений. Серьезный обстрел в течение суток, практически нельзя было поднять головы", - рассказал майор Чекмарев.

По словам командира батареи, тогда позицию российских военных вычислили БПЛА противника, людей пришлось выводить из-под удара. "Сделал что должен, я не мог бросить своих людей. Как я мог бы отдать приказ следующим расчетам выйти на боевую задачу, если они будут знать, что я отсижусь в тылу. А тут примером показал, что не бросим, всегда вытащим, какая бы ситуация ни была, - объяснил он свой поступок. - Да, можно было не идти туда, да, были тяжелые обстрелы, да, было страшно. А какой вариант? Я для себя выбор сделал, отступишь сейчас, будешь потом вспоминать всю жизнь".

Чекмарев рассказал, что окончил Тульское артиллерийской училище, вышел в запас в звании майора, до начала СВО и мобилизации работал оператором станка с ЧПУ. Дома его ждут супруга и сын-студент.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.