Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет "Калибр"

В Минобороны отметили, что корабли ЧФ решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения

/МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота РФ нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены.

"Корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства", - говорится в комментариях ведомства к кадрам работы высокоточным оружием большой дальности морского базирования одного из кораблей Черноморского флота по целям ВСУ.