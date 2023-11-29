Машины РСЗО "Град" группировки "Юг" поразили БМП и живую силу ВСУ

В Минобороны отметили, что после реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике отработал расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет", успешно уничтоживший украинскую БМП-2

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" Южной группировки войск по наводке войсковых разведчиков поразили две боевые машины пехоты (БМП) и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведгруппа одного из соединений Южного военного округа, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила две боевых машины пехоты, легкобронированный пикап и скопление живой силы ВСУ. По выявленным координатам был нанесен удар двумя боевыми машинами реактивной системы залпового огня "Град". БПЛА зафиксировал поражение нескольких целей противника", - говорится в сообщении Минобороны России.

Там отметили, что после реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике отработал расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет", который успешно уничтожил украинскую БМП-2.

В ведомстве добавили, что огневую позицию российских РСЗО во время выполнения боевой стрельбы защищали расчеты, вооруженные противодроновыми ружьями, которые способны блокировать работу большинства вражеских беспилотных комплексов. Они позволили артиллеристам выполнить огневую задачу и незамеченными противником сменить позицию.