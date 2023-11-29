В Ростехе разработали миниатюрную систему "свой-чужой" для идентификации дронов

Опознаватель немного весит и потребляет мало энергии, что, как отмечают в госкорпорации, позволяет интегрировать разработку в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал и впервые представил миниатюрную систему "свой-чужой" для маркировки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на выставке "Электроника России" новый малогабаритный приемоответчик для обозначения беспилотников. Изделие работает по принципу "свой-чужой" и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика. Радиолокационный опознаватель разработан входящим в "Росэлектронику" НПП "Пульсар". Аппаратура работает со станциями, использующими российскую систему опознавания "Пароль". Такие приборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника", - сообщили там.

Опознаватель весит не более 150 г, его энергопотребление составляет 100 мВ. Это, отмечают в госкорпорации, позволяет интегрировать разработку в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения.

"Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а также средств наблюдения и огневого поражения. При этом одни и те же модели часто применяются обеими сторонами конфликта, что затрудняет их визуальную идентификацию. Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских", - пояснил генеральный директор НПП "Пульсар" Сергей Боровой, слова которого привели в пресс-службе.

НПП "Пульсар" специализируется на создании сверхвысокочастотных, силовых, фотоэлектронных и микроэлектронных приборов. Также предприятие выпускает радиоэлектронную аппаратуру для информационных систем гражданского назначения.