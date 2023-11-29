В Севастополе медики извлекли из раненного на СВО бойца неразорвавшийся боеприпас

Операция прошла в Военно-морском клиническом госпитале им. Н. И. Пирогова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Врачи севастопольского Военно-морского госпиталя и пиротехники МЧС России провели уникальную медицинскую операцию, в ходе которой извлекли из раненного в зоне СВО бойца неразорвавшийся боеприпас. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Уникальную медицинскую операцию провели в Севастополе: из тела раненого бойца извлекли неразорвавшийся боеприпас. И это именно тот случай, когда успех работы определило грамотное межведомственное взаимодействие: врачей и пиротехников МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Операция прошла в Военно-морском клиническом госпитале им. Н. И. Пирогова. Пулеметчик получил ранение в ходе СВО, когда был атакован вражеским беспилотником. Опасный предмет находился в бедре пациента. "На территории госпиталя были выставлены патрульные посты по предотвращению доступа пациентов в возможный радиус действия боеприпаса. Была организована эвакуация пациентов из палат, которые находятся над операционной и в соседних отделениях", - рассказал врач-травматолог госпиталя Денис Белоусов.

К операции можно было приступить только после определения типа и состояния взрывоопасного предмета. "Севастопольские пиротехники МЧС России впервые в своей практике идентифицировали боеприпас на основании рентгеновских снимков. Установили, что имеют дело с осколочной гранатой", - добавили в ведомстве.

Начальник специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николай Тисельский рассказал, что совместно со взрывотехниками Черноморского флота пришли к выводу, что имеют дело с ВОГ-17. "Было решено, что извлекать его будут врачи. Мы провели серьезный инструктаж по мерам безопасности: рассказали о конструкции и принципах действия боеприпаса, объяснили, как его перемещать. Предупредили, что необходимо исключить использование металлических инструментов. И, конечно, мы постоянно находились поблизости в готовности к реагированию", - сказал он.

Медики извлекли из тела пациента боеприпас, после чего пиротехники вынесли его в бронированном контейнере и передали коллегам из Росгвардии для уничтожения. Жизнь бойца была спасена благодаря мужеству и решительности профессионалов.