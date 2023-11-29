Источник сообщил о выводе из эллинга "Севмаша" новейшей АПЛ "Архангельск"

В настоящее время предприятие ведет строительство шести атомных подводных лодок проекта 885М

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. На северодвинском "Севмаше" проходит торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

"Торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду АПЛ "Архангельск" началась на "Севмаше", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что четвертый корпус проекта 885М - АПЛ "Архангельск" - предполагается к спуску на воду 29 ноября.

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести атомных подводных лодок проекта 885М. АПЛ "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" проектов 885/885М переданы флоту. Третий корпус проекта 885М - АПЛ "Красноярск" - завершил государственные испытания, в рамках которых выполнил пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс".