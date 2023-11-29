Атомный подводный крейсер "Архангельск" вывели из эллинга в Северодвинске

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подчеркнул, что комплексы вооружения этих кораблей по части своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" выведен из эллинга на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 29 ноября в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Церемония стала итогом завершения стапельного периода строительства 3-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является атомный подводный крейсер "Архангельск", - сказали в ведомстве.

"Очень символично, что этому кораблю присвоено наименование в честь города воинской славы Архангельска, население которого внесло большой вклад в развитие морского флота, освоение северных районов России. Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов, слова которого приводится в сообщении министерства.

Он подчеркнул, что комплексы вооружения этих кораблей по части своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги.

В ведомстве сообщили, что в ходе церемонии главком ВМФ дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир атомохода "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца. После достройки у набережной "Севмаша" испытания крейсера обеспечит экипаж корабля, сдаточная команда, военное представительство 1059, Беломорская военно-морская база.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил собравшимся, что в ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной для дальнейшей достройки и испытаний. "Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали свою боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", - подчеркнул глава предприятия.

О проекте "Ясень-М"

В Минобороны РФ отметили, что изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России.

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. АПЛ "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" проектов 885/885М переданы флоту. Третий корпус проекта 885М - АПЛ "Красноярск" - завершил государственные испытания, в рамках которых выполнил пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс".