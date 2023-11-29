БПК "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота покинул порт Кампонгсаом

Экипаж находился в порту Камбоджи в период с 26 по 29 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил мероприятия по плану делового захода и покинул порт Кампонгсаом Королевства Камбоджа, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" находился в порту Камбоджи в период с 26 по 29 ноября. В ходе стоянки в иностранном порту моряки приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе. В настоящее время БПК продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода в акватории Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

Цель дальнего морского похода отряда кораблей ТОФ состоит в том числе в "демонстрации военно-морского флага РФ в регионе, развитии и укреплении дружественных отношений с иностранными государствами".