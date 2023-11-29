МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп бригады ВСУ на купянском направлении

Потери противника составили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины HMMWV производства США, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили атаку штурмовых групп мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лимана Первого Харьковской области на купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины HMMWV производства США, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили там.

