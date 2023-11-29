Силы ПВО РФ сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР

Также перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новооленевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что также за сутки уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новооленевка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области.

Как уточнили в оборонном ведомстве РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 544 самолета, 255 вертолетов, 9 301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 746 единиц специальной военной автомобильной техники.