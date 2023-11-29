МО РФ заявило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Общие потери противника составили до 80 военнослужащих и 2 автомобиля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Противник потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 80 военнослужащих и 2 автомобиля".