Самолеты и БПЛА коалиции девять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить отметил, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск республики со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники проамериканской коалиции за прошедшие сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

По его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить.

Контр-адмирал отметил, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - два обстрела. "За сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Рашвания провинции Хасеке и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны", - заключил Кулить.