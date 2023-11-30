В МО заявили, что российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне СВО

Уничтожившим танк бойцам вручили денежный сертификат на 700 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Командующим группировки войск "Запад" в очередной раз отмечены успешные эффективные действия военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии расчета ПТРК, который уничтожил танк Leopard 1A5", - сказал заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой на кадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Он добавил, что экипаж танка попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но бесславно сгорел. Уничтожившим танк бойцам Луговой вручил денежный сертификат на 700 тыс. рублей. Эти выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение или захват военной техники противника.

Также военнослужащие получили государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест VI степени, медали "За отвагу" и "За храбрость".

Уничтожившие танк бойцы отметили, что поджидали Leopard 1A5 более двух недель. "Мы его слышали, но не видели, во второй половине дня он приехал, мы уже его увидели, навелись, сделали выстрел, попали. <...> Сделали второй выстрел, тоже попали и тем самым сожгли танк", - рассказал старший расчета ПТРК с позывным Питер.

В начале ноября правительство ФРГ сообщило о поставках киевским властям еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных ранее. В новую партию переданного Украине оружия тогда вошли также разведывательные беспилотники и радары.