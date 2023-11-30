ВС РФ отбили атаку ВСУ и захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России отметили, что военнослужащие выставили на занятых рубежах боевую охрану, подготовив оборону

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" ВС РФ отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили их опорный пункт на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника", - говорится в сообщении.

Начальник штаба батальона с позывным Янтарь отметил, что бойцы готовы в любое время отражать атаки ВСУ. "За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач", - рассказал он на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что военнослужащие выставили на занятых рубежах боевую охрану, подготовив оборону. Разведку с воздуха обеспечивают малогабаритные беспилотные летательные аппараты.

Основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска, которые несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки ВСУ.