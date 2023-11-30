В ДНР открыли первый штатный полигон для подготовки военнослужащих

Его территория составляет около 20 га

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих сдан в эксплуатацию на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), передает корреспондент ТАСС.

Тренировочную локацию осмотрел начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев. "Полигон создавался с учетом опыта проведения специальной военной операции. Условия максимально приближены к боевым. Для этого были созданы подвижные цели, окопы, соответствующий ландшафт и ряд других условий", - рассказал журналистам Бувальцев.

Новый полигон оборудован современными казармами и столовой. Территория насчитывает около 20 га и включает локации для подготовки артиллеристов, танкистов, снайперов, штурмовиков, гранатометчиков, пулеметчиков и других военных специалистов.

Как уточнил начальник строительного управления военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ Сергей Арбатов, строительство полигона длилось около полугода. В нем было задействовано более 200 человек и около 100 единиц техники. "Это первый военный полигон на территории ДНР, который был построен силами военно-строительного комплекса. Здесь имеются учебные локации: танкодром, танковая директриса, стрельбище, директриса боевой машины пехоты. Условия на новом полигоне позволяют обучение всех родов войск", - добавил он.

За участие в строительстве полигона военнослужащие были награждены ведомственными медалями и грамотами.

Всего в новых регионах планируют возвести семь штатных полигонов.