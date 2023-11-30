Артиллеристы ВДВ уничтожили под Работино бронеавтомобиль ВСУ западного производства

В Минобороны сообщили, что огонь корректировали с помощью БПЛА, он же зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Расчет 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства на запорожском направлении в районе Работино, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций", - говорится в распространенном сообщении.

Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата, он же зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Видеозапись предоставлена в распоряжение ТАСС.

"Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, расчеты маскируют орудие и покидают огневую позицию, убыв в укрытие до получения новой огневой задачи", - отмечается в сообщении.