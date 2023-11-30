Система ПВО сбила украинскую ракету в Херсонской области

Председатель совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергей Швайко сообщил, что система ПВО сработала недалеко от Скадовска

ГЕНИЧЕСК, 30 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала недалеко от Скадовска Херсонской области, сбита ракета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС председатель совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

"Недалеко от города где-то в 09:30 [мск] сработала система ПВО. Сбили ракету", - сказал он.

Украинские войска 9 ноября нанесли ракетный удар по Скадовску. Одну ракету сбила система ПВО, другая попала в частный сектор. Погибли 5 жителей города, еще 10 были госпитализированы. Несколько домов получили повреждения. По данным МЧС, произошло обрушение двухэтажного здания. Вечером в тот же день сработала система ПВО.