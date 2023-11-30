ВС РФ уничтожили "Ланцетом" на южнодонецком направлении усиленную бронемашину MRAP ВСУ

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что также уничтожен склад боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские войска при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили на южнодонецком направлении бронемашину с усиленной броней стандарта MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.

"При поддержке огня артиллерии сорваны попытки атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, ротации подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Антоновки и Никольского. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена боевая бронированная машина-МРАП", - сообщил он на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Чехов добавил, что уничтожены также склад боеприпасов, реактивная система залпового огня "Град", 2 минометных расчета, 2 автомобиля, и до 160 военнослужащих противника.