МО РФ сообщило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили две атаки штурмовых групп украинских вооруженных сил (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области, противник потерял до 45 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и 2 автомобиля", - отметили в ведомстве.

