МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

За сутки они составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 100 военнослужащих, а также танк. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - сообщили в ведомстве.