Более 9 тыс. военных Балтийского флота наградили за участие в спецоперации

По данным Минобороны РФ, в новом учебном году Балтфлот направит усилия на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации, подготовку органов военного управления, а также обеспечение государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для военно-морского флота

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 9 тыс. военнослужащих Балтийского флота, принявших участие в спецоперации, награждены государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам заседания военного совета флота под руководством командующего Владимира Воробьева.

"Военнослужащие флота продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции, проявляя стойкость, мужество и отвагу. Подразделения Балтийского флота с начала проведения специальной военной операции применяются на самых ответственных направлениях СВО в составе армейских объединений группировок войск и сил. За год более 9 тыс. военнослужащих флота награждены государственными и ведомственными наградами", - сообщили там.

Отмечается, что в новом учебном году Балтфлот направит усилия на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации, подготовку органов военного управления, а также обеспечение государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для военно-морского флота.

"Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Воробьев также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм, личное мужество и отвагу при выполнении боевых и специальных задач", - добавили в Минобороны, уточнив, что награждены более 25 военнослужащих, они удостоены медалей "За отвагу", Суворова, Жукова и Ушакова.