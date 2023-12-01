Минобороны России показало работу станции РЭБ "Синица" против украинских дронов

Станция действует как в режиме радиоразведки, так и в режиме радиоподавления, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Синица" успешно показала себя в ходе специальной военной операции против украинских беспилотников "Лелека", "Валькирия" и "Фурия". Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России.

"Один из основных комплексов РЭБ, который задействован в ходе СВО - "Синица". Станция работает как в режиме радиоразведки, то есть вычисляет координаты узлов связи противника, его радиолокационных систем, точки управления БпЛА, так и в режиме радиоподавления - выведение из строя систем, вражеских беспилотников различной модификации - от разведывательных до дронов-камикадзе", - сообщили там.

Начальник расчета "Синицы" с позывным Виноград рассказал, что вместе с сослуживцами уже перехватывал украинские БПЛА, такие как "Валькирия", "Лелека" и "Фурия". "Ведем радиоразведку на определенных частотах, в определенных диапазонах. Также выполняем радиоподавление беспилотников противника, таких как "Лелека", "Фурия", "Валькирия". Беспилотники летают на определенной частоте. Расчет станции с помощью поворотного механизма поворачивает антенну и включает аппаратуру на подавление. После подавления беспилотника переходим обратно в режим радиоразведки", - сказал он.

Автоматическая станция постановки помех Р-934У "Синица" обнаруживает источники радиоизлучений в заданном частотном диапазоне, пеленгует и автоматически анализирует их, а затем формирует перечень разведанных частот, запрещенных и предназначенных для подавления. Одна станция радиопомех способна "закрыть" небо в радиусе нескольких десятков километров. Оператор задает частотный диапазон, в котором работают беспилотные летательные аппараты