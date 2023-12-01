Российские военные подготовили позиции на купянском направлении к зиме

В ходе подготовки позиций военнослужащие уделили особое внимание защищенности личного состава от артиллерийских и минометных обстрелов, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" подготовили позиции на купянском направлении к зимним условиям, оборудовав утепленные и защищенные укрепления, а также укомплектовав их печами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении подготовили районы дислокации к зимним условиям. На имеющейся пилораме военнослужащие заранее распустили бревна на доски, подготовили кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов, землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава. В уже выкопанных землянках уложены полы и сделаны перегородки в помещениях для размещения личного состава", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что акцент в ходе подготовки позиций сделан на защищенности личного состава от артиллерийских и минометных обстрелов, а также коптеров со сбросами. Покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. Кроме того, на полевом слесарном пункте сварили окопные печи, изготовили опоры и крепления для блиндажей.

Как отмечают в Минобороны, военнослужащим регулярно приходит гуманитарная помощь. "Неравнодушные граждане отправили в зону проведения СВО средства гигиены, медикаменты, бутыли с питьевой водой. В том числе с гуманитарными грузами военнослужащие группировки войск "Запад" получили маскировочные сети, письма от граждан России и рисунки от детей, в которых они обращаются к бойцам с пожеланиями здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о подготовке к зиме позиций на краснолиманском направлении.