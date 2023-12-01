В Минобороны России рассказали о звонках украинских пленных родственникам

Те, кто не смог сразу дозвониться, записывали голосовые сообщения, добавили в ведомстве

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники военной полиции дали находящимся в Запорожской области украинским военнослужащим связаться со своими родными и близкими и сообщить, что они живы и находятся в плену. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал журналистам сотрудник военной полиции с позывным Сталкер, из 10 военнопленных в этой группе у 8 родственники ничего не знали об их судьбе до телефонных звонков. "Я считаю, это важно и для вас, и дня нас. Прежде всего нас обязывают не воинские звания, форма и погоны, а звание человека. Мы должны быть друг к другу внимательными, понимать, что мы опираемся на закон, на законы военного времени, на все конвенции, поэтому мы относимся друг к другу как люди", - пояснил он.

"Сейчас гуляю по Мелитополю, все у меня хорошо, мам, кормят классно, не обижают, не бьют. <...> Мама, я нахожусь в плену в Российской Федерации, в России. Все хорошо, ждем, когда будет обмен, надеюсь, скоро вернусь домой", - сказал в разговоре с матерью Александр Басальский, который попал в плен на запорожском направлении. Он добавил, что после возвращения не вернется в ВСУ.

"К нам хорошо, кстати, относятся, я не ожидал такого, если честно. <...> Дали набрать маме, я просто сказал, что у меня все хорошо, жив, здоров, возможно, скоро вернусь", - рассказал 20-летний военнопленный Максим Перкало.

Те пленные, кто не смогли сразу дозвониться родственникам, записывали голосовые сообщения. "Братишка, привет, я в плену, все нормально, жив здоров, ждите - буду, все. И там родителям передай, что все нормально, чтобы не переживали", - сказал один из них.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.