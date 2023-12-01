ВС РФ отразили четыре атаки подразделений ВСУ с иностранными наемниками в районе Угледара

В ходе боя были уничтожены три пикапа противника, рассказал командир мотострелкового взвода

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" в течение суток отразили в районе Угледара Донецкой Народной Республики четыре атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками. Как отметили в Минобороны России, об этом рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Гавз.

"По словам командира взвода, на одном из участков обороны он со своими бойцами в количестве шести человек при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смог отбить четыре атаки превосходящих сил противника, нанеся ему поражение в живой силе и технике. Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - сообщили в министерстве.

По словам военнослужащего, в ходе боя были уничтожены три пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники. "Конечно, большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата", - привели его слова в военном ведомстве.