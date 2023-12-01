Российский солдат заявил, что ВСУ испытывают снарядный голод под Артемовском

Экономию артиллерии на этом участке фронта украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов, сообщил командир гранатометного взвода с позывным Перун

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают снарядный голод под Артемовском. Экономию артиллерии на этом участке фронта украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов, сообщил ТАСС участник боев за Артемовск, командир гранатометного взвода с позывным Перун.

"Они (украинские военные - прим. ТАСС) под Артемовском засели в глухой обороне. Снарядов явно мало, испытывают голод. Стараются закрыть прорези при помощи FPV-дронов", - сказал боец.

Он добавил, что число попыток ВСУ отбить ранее занимаемые позиции тоже существенно сократилось.

В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил ТАСС, что ВСУ испытывают снарядный голод на целом ряде направлений, в том числе донецком.