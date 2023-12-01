Шойгу заявил, что за полгода контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. человек

ВС Украины также лишились 16 тыс. единиц различного вооружения, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация только увеличивают потери украинских подразделений. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины. За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, российские группировки войск наносят противнику эффективное и мощное огневое поражение, в результате чего боевые возможности ВСУ значительно снижены. Он добавил, что военнослужащие "действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях". По данным министра обороны, за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

"Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции", - добавил глава военного ведомства.