Шойгу сообщил, что в зоне СВО оборудуются семь современных полигонов

По словам главы Минобороны, два из них полностью готовы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Работы по оборудованию семи современных полигонов идут в зоне специальной военной операции (СВО), на двух из них все уже готово. Об этом заявил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - уточнил министр.

Шойгу также сообщил, что в настоящее время в Вооруженных силах РФ начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия. В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации.