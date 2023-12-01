1 декабря, 09:58
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ покинули несколько позиций на западе Клещеевки

Советник главы региона Ян Гагин сообщил, что причиной стало отсутствие огневой поддержки и слабый запас боекомплекта

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские военные покинули часть позиций на западе Клещеевки на территории Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС советник главы региона Ян Гагин.

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"На западе Клещеевки сутки назад произошла ситуация, в которой противник был вынужден покинуть несколько боевых позиций. По нашим данным, причиной стало отсутствие огневой поддержки и слабый запас БК (боекомплекта - прим. ТАСС)", - сказал Гагин.

Ранее о снарядном голоде Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском, близ которого расположена Клещеевка, рассказал ТАСС командир гранатометного взвода с позывным Перун. Нехватку боеприпасов на этом направлении украинские военные пытаются компенсировать при помощи беспилотников. 

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