Шойгу заявил, что сделанные системой ДЗЗ снимки будут использовать в интересах ВС РФ

Глава Минобороны отметил, что научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Снимки высокого разрешения, сделанные при помощи спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) военного назначения, планируется использовать в интересах Вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности. Такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах вооруженных сил", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.