Балтфлот намерен нарастить интенсивность подготовки тактических групп в новом учебном году

По словам командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева, основу обучения будут составлять морская, полевая и воздушная выучка личного состава

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Балтийский флот в начавшемся 1 декабря новом учебном году нарастит интенсивность боевой подготовки тактических групп, вновь сформированных подразделений, сообщила флотская пресс-служба со ссылкой на командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева.

"В 2023 году личный состав флота показал высокий уровень морской и полевой выучки, добился значительных успехов при решении учебно-боевых задач. В новом учебном году флот ждут масштабные задачи, связанные с наращиванием интенсивности боевой подготовки тактических групп, вновь сформированных подразделений", - сказал командующий на построении личного состава Балтийской военно-морской базы, дислоцированной в Балтийске Калининградской области.

Он подчеркнул, что ритм боевой учебы будет только наращиваться, основу которой будут составлять морская, полевая и воздушная выучка личного состава флота, поддержание в технической готовности вооружения и военной техники.

"Главной задачей подготовки сил флота в 2024 году считать поддержание боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающий гарантированное выполнение задач по обеспечению безопасности государства на Западном направлении", - подчеркнул вице-адмирал.

В день начала нового учебного года и зимнего периода обучения в Вооруженных силах РФ в объединениях, соединениях и воинских частях Балтийского флота состоялись торжественные построения личного состава, подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, прошли торжественные митинги с участием представителей командования флота.