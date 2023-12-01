Медведев обсудит с губернаторами СФО комплектование ВС РФ контрактниками

Зампред Совбеза РФ назвал важной тему трудоустройства участников СВО, поскольку большое количество граждан возвращается с передовой и начинает заниматься поиском работы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание с губернаторами Сибирского федерального округа (СФО) по комплектованию контрактниками Вооруженных сил России.

"Сегодня, кстати, здесь, в Новосибирске, будем проводить совещание с губернаторами Сибирского федерального округа по комплектованию контрактниками наших вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается", - сказал он в ходе приема граждан.

Медведев также назвал важной тему трудоустройства участников специальной военной операции, поскольку большое количество граждан возвращается с передовой и начинает заниматься поиском работы. "Количество таких людей будет по понятным причинам расти", - подчеркнул он.