МО РФ сообщило об отражении на запорожском направлении шести атак штурмовых групп ВСУ

Военное ведомство также сообщило о нанесении поражения живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работина и Вербового, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад противника в районах Успеновки и Малой Токмачки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что на данном направлении ВСУ потеряли за сутки до 30 военнослужащих, танк, 2 пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, а также орудие Д-20.