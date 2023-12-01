МО РФ сообщило об отражении атаки "Азова" на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, противник потерял до 250 военнослужащих

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаку бригады "Азов" (запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Противник потерял до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

По его словам, в районе Торского, Северска и Григоровки ДНР также было нанесено поражение скоплениям ВСУ. Отмечается, что общие потери противника составили "до 65 военнослужащих и два автомобиля".