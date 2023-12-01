МО РФ: ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 95 военных и артсистему М777

По данным военного ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 95 военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.